Esto del tiempo es complicado, me agarra por todos lados. Cómo puede ser que de repente siento que el metro se para y veo que estamos en Saint-Germain-des-Prés, que queda justo a un minuto y medio del Odeón. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Te juro que ese día no había fumado ni un pedacito ni una hojita. Y después me ha vuelto a suceder, ahora me empieza a suceder en todas partes. Pero sólo en el metro me puedo dar cuenta porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, es ese tiempo de ustedes, de ahora; pero yo sé que hay otro, y he estado pensando, pensando...

EL PERSEGUIDOR, de Julio Cortázar? Un relato basado en la figura de Charlie Parker. Segundo tiempo.