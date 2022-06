47:23

Para combatir el calor, The Selector te ofrece esta semana un programa con sabor a jazz.

Para combatir el calor, The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece esta semana un programa con sabor a jazz - aunque jazz al estilo británico con mezcla de géneros e influencias sumamente internacionales de la mano de colectivos como TC & The Groove Family, Ezra Collective, Ebi Soda, Kokoroko, el dúo formado por el saxofonista Binker Golding y el baterista Moses Boyd. También presentamos a la vocalista de Liverpool Ni Maxine.



Twitter @theselectorR3

www.facebook.com/theselectorR3

Spotify: Selector Silk https://sptfy.com/60kw Selector Sapphire https://sptfy.com/60k6 Selector After Dark https://sptfy.com/60kx Best of 2021 https://spoti.fi/3KgSyM7 Ones to Watch 2022 https://spoti.fi/3A2flXm



Playlist…

Ahadadream - Piano Skank

TC & The Groove Family ft Pariss Elektra - Bossfight

Ezra Collective - Victory Dance

Ebi Soda - My Man from College

Binker and Moses ft Max Luthert - Feed Infinite

Kokoroko - Age of Ascent

Lava La Rue ft Biig Piig - Hi-Fidelity

Lu.Re - Ruminate 2 Step

Rachel Chinouriri - Happy Ending

Ni Maxine - Strange Love

Nadeem Din-Gabasi - Wear

Working Men's Club - Ploys