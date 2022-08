28:32

The Selector trae una dosis intensa de las últimas novedades de la escena británica.

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece esta semana otro de sus programas “mini” de verano con una dosis más corta e intensa de las últimas novedades de la escena británica. Tenemos house mezclado con tecno de la dj y productora Effy; art pop del trío Regressive Left y house popero con tintes de disco y soul de Girls of the Internet. También tenemos la última oferta de Lava La Rue, Wu-Lu y del rapero Loyle Carner.



Playlist…

Effy - Vexed

Lava La Rue - Don't Come Back

Loyle Carner - Hate

Regressive Left - The Wrong Side of History

Wu-Lu - Slightly

Girls of the Internet - Sound Asleep