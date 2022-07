24:54

Programa mini de verano con una selección condensada e intensa de las últimas novedades de la escena británica.

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece esta semana otro de sus programas mini de verano con una selección condensada e intensa de las últimas novedades de la escena británica. La cantautora emergente Fable explora la relación inseparable entre la vida y la muerte; el productor SBTRKT (la palabra restar sin vocales) vuelve al programa después de unos años de ausencia; el multiinstrumentista Harvey Causon cuenta la historia de una experiencia mística que tuvo su padre cuando era niño; la cantautora Ego Ella May nos regala un sencillo altamente veraniego y el trompetista Jackson Mathod aporta una buena dosis de jazz.



Playlist…

SBTRKT - Bodmin Moor

Sinead O'Brien - Spare for My Size, Me

Ego Ella May - Miss U

Fable - Onion Brain

Harvey Causon - Vertebrae

Jackson Mathod - Come on now