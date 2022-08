25:17

The Selector te ofrece otra selección mini de canciones británicas altamente veraniegas.

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece otra selección mini de canciones británicas altamente veraniegas con bb Sway y Basile Petite evocando a OutKast, algo bello de la cantautora Chinwe, una remezcla de la colaboración angloghanesa de Mina con Bryte, una carta de amor al planeta moribundo de Rosie Tee, un adelanto del nuevo disco del trío PVA que estará en Madrid y Barcelona a finales de noviembre, y una colaboración anglojamaicana de Boyoca con Janel Antoneshia.



Playlist…

Boyoca ft Janel Antoneshia - Mama

Mina & Bryte - See Something (General C'mamane Remix)

PVA - Hero Man

Rosie Tee - Anchors

Chinwe - Something Beautiful

bb sway & Basile Petite - Your Type