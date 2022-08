58:44

En el 99 programa de Territorio 9 repasamos lo más importante de los premios Eisner, los galardones que otorga la industria estadounidense de cómic en la ComicCon de San Diego, con Iria Ros. A continuación, felicitamos a los españoles que ha sido galardonados: Álvaro Martínez Bueno por "The nice house on the lake" y Miquel Muerto por "Hay algo matando niños".