55:38

Aquesta setmana han visitat Barcelona l ‘Al Kamandjati Ensemble un grup de músics palestins creat per l’associació Al Kamandjati, fundada l’any 2002 amb l’objectiu de proporcionar educació musical als palestins i palestines sense recursos.

Han vingut a Catalunya i han fet concerts pel territori català dins el marc del programa SOM CONSTRUCTORES de l’Associació Catalana per la Pau, que pretén posar en valor l’art com a resistència cultural i la cultura palestina com una eina de resistència del poble palestí.

La Marta Molina entrevista Iyad Staiti, llaütista i director general d’Al Kamandjati i també la Teresa Palop de l’Associació catalana per la pau.