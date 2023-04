59:29

Esta noche nos hemos hecho eco de la iniciativa de carácter colaborativo Cities and memory, que recopila grabaciones de campo de todo el mundo. Cities and memory ofrece esos sonidos a diferentes músicos que, inspirados por ellos, crean piezas musicales. Con esas músicas se confeccionan unos cuantos discos al año. Hoy hemos querido reflejar en el programa los álbumes más recientes.

Inner Child – Frozen memories (Weddell seal)

Valentina Marra – In the depths of (crabeater seal)

Alessio – Katabasis (Collapsing ice shelf)

Mr. Sakitumi – Majestic mammalia (humpback whale)

Hwayoung Shon – Ancient traveler (Colliding icebergs)

Firephly – Changing seas (Goa, India)

Giant Skeletons – As mouras encantadas do Sanguinho (Sao Miguel, Azores)

Daniel Chundley Le Corre – Requiem for Olivetti Dora

Jeff Düngfelder – Algebra applies to the clouds