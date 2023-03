59:27

Compositoras francesas de los siglos XVIII, XIX y XX.

Hace tres años, en Besançon, la directora de orquesta Debora Waldman se puso al frente de la Orchestre Victor Hugo Franche-Comté para dirigir una Sinfonía en do sostenido menor, la Sinfonía “Grande Guerre”. Y no es cualquiera Sinfonía ya que fue escrita por una mujer, Charlotte Sohy. “Una sinfonía: un Everest mucho más impresionante que las melodías, nanas y demás canciones nostálgicas con las que ha probado suerte hasta ahora C. Sohy”, insiste Debora Waldman, en su libro con la periodista y experta en música clásica Pauline Sommelet, ‘La symphonie oubliée’. Además, en do sostenido menor, es decir una “tonalidad de las más equilibrista que existe”.