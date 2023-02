59:06

El compositor Dimitri Tiomkin llegó a Hollywood como profesional tras pasar primero por Paris y Nueva York. Casado con la coreógrafa Albertina Rash, realizó giras con la compañía de ballet de su mujer por los Estados Unidos, ofreció un recital en el Carnegie Hall y de regreso a Europa fue el pianista encargado de dar a conocer la Rapsodia y el Concierto para piano de George Gershwin, por vez primera en Paris, con la presencia de su creador en la propia sala en la que se ofreció esta premier.

En Hollywood intervendría primero en una versión para el cine de la opereta Amor Gitano de Franz Lehár, retitulada The Rogue Song, para la que compondría un ballet. Contratado por distintos estudios de la Meca del cine angloamericana, recaló en la Warner Brothers, estudio que le ofrecería la oportunidad de trabajar al lado de Max Steiner, Franz Waxman o Eric Wolfgang Korngold, los tres integrantes del departamento musical del estudio de los Warner.

En este programa escucharemos, entre otras, algunas de sus composiciones musicales realizadas para los directores de cine Frank Kapra (Lost Horizon) y Alfred Hitchcock (Strangers on a Train), además de dos versiones diferentes de una de sus canciones más interpretadas y conocidas, Wild is the Wind. Salteadas, dos grandes superproducciones rodadas en España durante la etapa productora de Samuel Bronston en Las Matas (Las Rozas, Madrid): La Caída del Imperio Romano y 55 días en Pekín.