56:24

Avui al Sota Sospita tanquem la nostra setmana amb el sospitós irreverent Carles Novellas que ens fa un recorregut per sèries, pelis, llocs, passejos per la ciutat, tendències, exposicions... És un cul inquiet i comparteix amb nosaltres allò que li sembla interessant com a consumidor cultural.

Ens parla de la sèrie Selftape, de la directora Mia Hansen-Løve, del compositor Sakamoto, de la parella de Lennon, de Kanye West i de la festa que no pots perdre't aquest cap de setmana a Barcelona.