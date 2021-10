59:18

Selecciones de Jesús Bombín en la pasada temporada. Intervienen: Rita & The Tiaras, Celeste, Emmanuel Jal & Nyaruach, Tank & The Bangas, Therapie TAXI, Pink SweatS, Sylvia Vrethammar, Jorja Smith, Rocky Roberts, Aretha Franklin, The Coasters..., y, si queda tiempo, hay más.