Primera edició de L'ACÚSTICAMENT FEST, el festival de les ments acústiques! Per a celebrar el final de la segona temporada de l'Acústicament hem muntat un festival amb quatre de les millors bandes que han passat pel programa i en comptes de fer-lo a la ràdio ens hem traslladat fins una sala de concerts, concretament, l'Heliogàbal del barri de Gràcia de Barcelona, que, a més a més, acaba d'estrenar un nou escenari. Tot un festival especial on vam recordar alguns dels millors moments de les entrevistes i que va comptar amb les actuacions de CARLOTA FLÂNEUR, XARIM ARESTÉ, RIDERS OF THE CANYON I BOYE.