GERSHWIN: Looking for a boy (4.09). V. Guaraldi. ROSOLINO: Fine shape (4.19). F. Rosolino. GUARALDI: Linus and Lucy (3.08). V. Guaraldi. GUARALDI: Baseball theme (3.16). V. Guaraldi. GUARALDI: Freda (with the naturaly curly hair) (4.35). V. Guaraldi. GUARALDI: Blue Charlie Brown (7.30). V. Guaraldi. MANCINI: Moon river (5.23). V. Guaraldi. BONFA / MARIA: Samba de Orpheus (5.52). V. Guaraldi. GUARALDI: Cast your fate to the wind (3.10). V. Guaraldi. GUARALDI: You're in love Charlie Brown (2.51). G. Winston. STYNE / CONDEM: Never never land (4.16). V. Guaraldi