59:51

BLACKBURN / SUESSDORF: Moonlight in Vermont (4.07). F. Sinatra / L. Rondstad. KANDER: New York, New York (3.30). F. Sinatra / T. Bennett. AHLERT / YOUNG:: Life is a song (2.55). T. Bennett / C. Basie. ELLINGTON / TIZOL: Caravan (4.36). T. Bennett. ELLINGTON: In a mellow tone (6.53). T. Bennett. ELLINGTON: Mood Indigo (4.33). T. Bennett. RODGERS / HAMMERSTEIN: My favorite things (3.17). T. Bennett. KOSMA / PREVERT / HERBERT: Autumn leaves / Indian summer (5.49). T. Bennett. RODGERS / HAMMERSTEIN: I left my heart in San Francisco (2.51). T. Bennett. EVANS: Waltz for Debbie (4.04). T. Bennett / B. Evans. KERN / HAMMERSTEIN: Nobody else but me (2.43). T. Bennett / B. Charlap