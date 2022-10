59:44

JOHNSON / DASH / HAWKINS: Tuxedo Junction (2.46). Q. Jones. GRAY: Keep Em' flying (3.08). G. Miller. NICHOLS: Delirium (3.07). R. Nichols. HICKMAN / WILLIAMS: Rose room (3.56). B. Goodman / T. Wilson. MORTON: King Porter stomp (3.11). B. Goodman. WEILL / NASH: Speak low (3.57). J. Desmond / G. Miller. DUKE / GERSHWIN: I can't get started (2.51). J. Desmond / J. Williams. COWARD: Zigeuner (4.19). J. Williams. RODGERS / HART: Spring is here (3.13). J. Williams. KERN / HAMMERSTEIN: The last time I saw Paris (2.14). J. Williams. DEUTSCH: The Apartmen (main titlee) (1.43). A. Deutsch / J. Williams. PORTER: So in love (5.39). J. Williams / J. Raney. PRIMA: Sing, Sing, Sing (3.15). H. Mancini. HANDY: St. Louis blues (3.35). J. Williams / M. Paich.