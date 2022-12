57:09

GERSHWIN: Someone to watch over me (7.39). Ch. Corea. GERSHWIN: The man I love (3.09). O. Peterson. MARTIN / BLANE: Have yourself a merry little Christmas (2.01). D. Pearson. GARNER: Misty (3.30). B. Kessel. DUKE / HARBURG: April in Paris (4.54). E. Garner. ALFRED: I've got news for you (4.26). R. Charles. DEUTSCH / KAPER: Hi Lili Hi Lo (7.18). B. Evans. LEGRAND / GERSHWIN: Noelle's theme / I loves you, Porgy (7.31). B. Evans. TORME / WELLS: The Christmas song (7.24). R. Garland. GERSHWIN: Someone to watch over me (6.41). S. Berg