01:00:03

BACH: Aria (2.28). J. Loussier. BACH: Prelude nº 7 (6.57). J. Lewis. BACH: Prelude nº 1 in C Major (BWV 870). B. Mehldau. BACH: Variation 25 (from Goldberg Variations BWV 988) (7.17). M. Wasilewski. BACH: Sinfonía 11 in G Moll BWV 797 (4.28). R. Galliano / G. Burton. BACH: Sicilienne de la Sonata para flauta y clave en mi bel mayor BWV 1031 (7.42). K. Werner. BACH: Jesu joy of man's desiring (8.37). Classical Jazz Quartet. BACH: Choral nº 1 (8.26). J. Loussier