En el último programa de la temporada y, quién sabe si de siempre, recurrimos a nuestra querida escena francesa. Luego, en un volantazo final, terminar nuestro camino en los brazos del cálido blues sureño. Estas son las canciones que nos acompañan:

Fishbach – Un autre que moi

Clara Luciani – Ma soeur

La Femme – S.S.D

Juniore – Panique

Requin Chagrin – Sémaphore

Bon Voyage Organisation – Goma

Bleu Toucan – Ananas

Agar Agar – Cuidado, Peligro, Eclipse

La Belle Vie – Ma Piscine (Vas-y-danse!)

Claire Laffut – Mojo

Paupière – Les fleurs

Betacam – Norteamérica Triste

Bleachers, Bruce Springsteen – Chinatown

Lana Del Rey – Florida Kilos

The Black Keys – Poor Boy a Long Way From Home

Junior Kimbrough – Meet Me in the City