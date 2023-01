01:51

Entitats i experts reclamen millorar l'avaluació del risc que corren les víctimes de violència masclista i que es valorin també les situacions de violència psicològica

Nova concentració, aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, de rebuig a la violència masclista. Diverses entitats feministes volen fer visible la seva repulsa unànime per un desembre funest quant a violència masclista.

A Catalunya, 12 dones van ser assassinades per les seves parelles o exparelles durant el 2022. D'aquestes, 4 de les víctimes mortals, tot i haver denunciat el seu assassí, no tenien cap mesura de protecció vigent tal com destaca a Ràdio 4, Montse Solé Gavaldà, advocada experta en violència contra la dona i contra la infància del bufet Carla Vall.

Entitats i experts reclamen millorar l'avaluació del risc que corren les víctimes de violència masclista i que es valorin també les situacions de violència psicològica, a més de les situacions de risc de violència física. Tampoc ajuda la demora d'uns processos judicials que massa sovint s'enquisten durant anys.

Per tot plegat entitats i experts clamen per incrementar els recursos per intentar capgirar una trista i dolorosa realitat, que per desgràcia continua copsant bona part de l'actualitat informativa | Sergi Bassolas