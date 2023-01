00:56

Si fins ara trobar habitatge a Barcelona no es veia com una tasca fàcil, aquesta percepció s'ha instal·lat també en altres municipis

Gairebé 2 de cada 3 persones de l'àrea metropolitana veuen poc factible trobar un habitatge assequible que satisfaci les seves necessitats al seu barri o al seu municipi.

Si fins ara trobar habitatge a Barcelona no es veia com una tasca fàcil, aquesta percepció s'ha instal·lat també en municipis com Sabadell i Terrassa, o en l'àrea del Maresme | Ignasi Gras