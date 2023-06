01:11

El Servei Català de Trànsit impulsa un model d'ordenança compartida per harmonitzar les diferents normatives municipals

Segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, la manca d'una normativa comuna que reguli l'ús dels patinets elèctrics a Catalunya dificulta la comprensió per part dels usuaris i tampoc facilita la feina a les administracions. Per aquest motiu Trànsit treballa en un dossier tècnic que clarifiqui el panorama legal.

En els últims anys s'ha registrat un augment significatiu de la sinistralitat relacionada amb aquests vehicles de mobilitat personal. Més enllà de la normativa, també cal seguir una serie de recomanacions sobre aspectes que encara no són obligatoris per llei. Els més destacats són que l'edat mínima per a circular en patinet elèctric sigui els 16 anys, que l'ús de casc sigui obligatori i que els usuaris d'aquests vehicles disposin d'una assegurança de responsabilitat civil.També es proposa prohibir la circulació de patinets a les voreres i que sempre siguin els vianants els que tinguin prioritat. | JUANFRA ÁLVAREZ