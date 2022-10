01:23

El membres de la Mesa del Parlament defensen al TSJC que els serveis jurídics de la Cambra no els van advertir que calia aturar les tramitacions.

L'expresident del Parlament, Roger Torrent, defensa al TSJC que els membres de la Mesa no eren responsables del contingut dels debats que hi havia a la Cambra. Aquesta ha estat una de les seves al·legacions durant el seu testimoni a la sala on se'l jutja per desobediència.

En la seva declaració, els membres de la Mesa han assegurat que els serveis jurídics no els van advertir que calia aturar les tramitacions de les diverses iniciatives sobre autodeterminació i monarquia que s'havien de debatre | Nuria Alcalà