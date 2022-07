00:59

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE considera que una autoritat judicial no pot denegar una extradició al·legant possible vulneració de drets fonamentals.

L'alt tribunal comunitari respon la pregunta del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. El jutge instructor de la causa del procés va qüestionar que la justícia belga es negués a entregar a Espanya a l'exconseller Lluís Puig.

En el seu informe, l'advocat general recorda que Bèlgica no pot qüestionar la competència del Tribunal Suprem espanyol per emetre les euroordres i no pot denegar l'extradició per possible vulneració de drets fonamentals sense demostrar que el sistema judicial espanyol té deficiències de base.

El posicionament l'Advocat General no és vinculant, però sol marcar el criteri de l'eventual sentència del tribunal. Ara, els magistrats hauran de fixar la seva interpretació sobre la regulació de les euroordres. La decisió final marcarà el futur judicial a Bèlgica de Carles Puigdemont | NURIA ALCALÁ