01:17

Aquest dimarts a la tarda, els Mossos, la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament es reuneixen per fixar l'operatiu.

Moments de tensió al barri de la Bonanova de Barcelona per les dues finques ocupades, El Kubo i la Ruina. Aquest dimarts a la tarda, els Mossos, la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament es reuneixen per fixar l'operatiu de cara a dijous, quan hi ha dues manifestacions contràries convocades | Maite Boada