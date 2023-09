Tall a la R3 de Rodalies per desdoblar la línia entre Parets del Vallès i La Garriga

01:06

La línia es veurà afectada a partir del 12 d'octubre i les afectacions duraran més de tres mesos

Un tall de servei que afectarà 12.000 usuaris de la R3 i que deixarà sense servei les estacions de Parets del Vallès, Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Garriga. Per tant, no circularan trens entre Mollet Santa Rosa i Figaró des del 12 d'octubre fins a la segona quinzena de gener. Durant aquest temps Renfe habilitarà dos serveis de bus per carretera, un farà el trajecte de la línia amb aturades a les mateixes estacions, i un altre serà directe a Barcelona des de Centelles.

Mentre duri l'afectació es mantindrà la freqüència d'un tren cada mitja hora, però augmentarà el temps de trajecte. El motiu de l'afectació són les obres de desdoblament de la línia R3 de 18 quilòmetres entre Parets del Vallès i La Garriga, que suposen una inversió de 155 milions d'euros | INFORMA: Climent Sabater