El Tribunal Suprem rectifica i acorda revisar els indults als líders independistes condemnats pel procés després d'un canvi de composició dels magistrats de la Sala.

El Tribunal Suprem rectifica i acorda revisar els indults als líders independentistes condemnats pel procés després d'un canvi de composició dels magistrats de la Sala. Un canvi de criteri que el porta a admetre a tràmit els recursos presentats contra els indults de l'1 d'octubre, tot i que mesos enrere va rebutjar-los perquè l'alt tribunal va considerar que els recurrents.

Entre els recursos admesos hi ha els de PP, VOX i Ciutadans, tot i que inicialment havia considerat que no estaven facultats per emprendre aquesta acció judicial perquè no tenien interès legítim.

El canvi d'opinió del Suprem coincideix amb un canvi de composició de la secció encarregada del cas. De fet, la decisió s'ha pres per una majoria ajustada de 3 vots contra 2. Ara el Suprem estudiarà a fons els recursos per pronunciar-se | Nuria Alcalá