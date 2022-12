S'estrena el bloc de pisos contenidors per famílies vulnerables de Glòries

01:15

Es tracta d'uns allotjaments fets amb contenidors marítims reciclats que l'Ajuntament de Barcelona lloga a persones que no poden permetre's un lloguer.

Aquesta setmana s'ha inaugurat el bloc de pisos d'APROP GLÒRIES. Es tracta d'uns allotjaments fets amb contenidors marítims reciclats que l'Ajuntament de Barcelona lloga a persones que no poden permetre's un lloguer. La Djamila és mare soltera amb dos fills, i fa 8 anys que viu a Barcelona. Va venir d'Algèria sent menor i sense permís de treball, fet que li ha impedit poder viure en un pis per a ella.

Això, però, ha canviat aquesta setmana, ja que ha entrat a viure a un allotjament de Proximitat provisional | Guillem Vives