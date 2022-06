01:10

El sector preveu un estiu amb un 85% d'ocupació, 2 o 3 punts per sota en relació amb el 2019, amb gairebé el 100% dels hotels oberts.

El Gremi d'Hotels i l'Ajuntament de Barcelona proposen un augment de preus per tornar a competir per un turisme de qualitat. El sector preveu un estiu amb un 85% d'ocupació, 2 o 3 punts per sota en relació amb el 2019.

Amb la reactivació econòmica i turística després de la pandèmia, l'Ajuntament de Barcelona i hotels es plantegen incrementar els preus dels establiments per desincentivar el turisme local i competir per l'internacional, que és el que dona més qualitat, segons diu el regidor de Turisme i el president del Gremi.

A l'abril, el preu mitjà d'una habitació d'hotel ha estat d'uns 150 euros, 13'4 per sota amb relació al 2019. Pel que fa a les previsions d'aquest estiu, s'espera una ocupació del 85% | Maite Boada