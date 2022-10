Si no es modera la inflació, els comerços poden patir greus conseqüències

01:05

La patronal de la petita i mitjana empresa catalana alerta que si no baixa la inflació després de Nadal, el sector del comerç podria patir greus conseqüències

Les empreses també noten molt els efectes de l'encariment de preus, sobretot pel que fa a l'energia. La patronal de la petita i mitjana empresa catalana ha alertat que si la inflació no es modera els pròxims mesos, el sector del comerç podria patir greus conseqüències com alguns tancaments després de Nadal.

Segons una enquesta elaborada per la mateixa PIMEC, la majoria de comerços ha vist com la factura de la llum se'ls ha encarit més del doble i també estan preocupats per la pujada del lloguer dels seus establiments | Àlex Cabrera