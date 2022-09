01:14

A partir de demà, més de 800 treballadors de SEAT estaran en ERTO, després que ahir sindicats i empresa tanquéssin un acord. Una mesura que pretén alentir la producció a causa de la manca de semiconductors, una peça essencial per fabricar cotxes. Aquesta reducció de la plantilla es cobrirà amb voluntaris i també amb altres mesures. Ho explica a Ràdio 4 el president del comitè d'empresa de SEAT, Matias Carnero.



L'ERTO afecta els treballadors de les plantes de SEAT a Martorell i Barcelona. En un principi durarà fins el 23 de desembre, tot i que els sindicats no descarten que es pugui allargar. Actualment, hi ha una manca d'abastiment de semiconductors arreu del món, que pateix sobretot, la indústria automobilística | Alma Izquierdo