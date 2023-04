01:19

La Cambra del llibre de Catalunya preveu un Dia del Llibre i la Rosa record, amb més espais, més parades i més signatures d'autors.

Les previsions d'aquest any són molt bones i el model de Sant Jordi al centre de Barcelona es consolida amb aquesta superilla que creix i que anirà com un eix vertical des de Gran de Gràcia fins al mar, passant per Passeig de Gràcia i recuperant la Rambla també com espai professional, com en els origens de la celebració que va començar el 7 d'octubre de 1926 i que al 1931 e sva desplaçar a l'abril coincidint amb la festa del Roser.

En total, de 9h a 21h, hi haurà 320 parades, un 11% més que l'any passat, més metratge amb 3 km de llocs, i 213 parades de signatures d'autors un 25% més al 2023 | INFORMA: Montse Soto