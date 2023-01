01:07

El Govern atribueix a una pugna dins la justícia espanyola la petició de la Fiscalia per reclamar Puigdemont pel nou tipus penal de desordres públics agreujats.

La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha atribuït a "una batalla entre diferents sectors de la justícia espanyola" la decisió de la Fiscalia d'endurir la petició de penes per l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, contradient la tesi del jutge del TS, Pablo Llarena.

La Fiscalia discrepa de la tesi del jutge del Tribunal Suprem en considerar que la reforma penal que va convertir el delicte de sedició en un de desordres públics agreujats permet atribuir a l'ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, fugit de la Justícia, aquest últim tipus penal, a més del de malversació en la seva modalitat més greu. Els delictes de malversació en la seva modalitat més greu i desordres públics agreujats podrien comportar una pena màxima de 17 anys de presó.

D'altra banda, la B-40, també coneguda com el quart cinturó s'ha convertit en el darrer escull en la negociació entre el Govern i el PSC per tancar l'acord de pressupostos. Així ho ha indicat Plaja, que ha afegit que com en la resta de punts conflictius com el Hard Rock o l'ampliació del Prat, també s'ha fet una proposta al respecte | Laura Herrero