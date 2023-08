01:43

Catalunya és una de les comunitats on tornar a classe serà més car, una mitja de 447 euros per nen.

Catalunya és una de les comunitats on més car surt tornar a classe, sols per darrere de la Comunitat Valenciana. La mitja se situa en 447 euros per nen, quan la mitja nacional és de 410. Són xifres del comparador financer Banqmi. Pel que fa als llibres de text, també és una de les més cares, amb un cost d'uns quasi 200 euros. I els uniformes, són els segons més cars, amb un preu de 250 euros.

Unes xifres que moltes famílies no poden assumir. Per això, des de l'associació de consumidors FACUA, recomanen certes mesures que poden servir per reduir un poc la factura. Com és fer una llista del que es necessita, i vorer que es pot reutilitzar d'altres anys, dels germans o de fills d'amics. I si cal comprar, comparar preus a diferents establiments o escalonar les compres.

L'associació adverteix sobre les ofertes i els descomptes, cal llegir la lletra petita, i comprovar que són reals. Recorden que no és legal que els col·legis obliguen a comprar en un determinat establiment. Finalment, insisteixen en no deixar-se portar per marques, modes o personatges famosos als articles, ja que encareixen el producte, però no són sinònim de qualitat | INFORMA: INMA MORANT