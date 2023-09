02:31

En el Dia Mundial per a la Prevenció del Suicidi, els experts recomanen parlar-ne per tal que deixi de ser un tema tabú

Cada any se suiciden més de 4.000 persones a tot l'Estat, més de 500 de les quals a Catalunya. Les estadístiques esfereïdores relacionades amb el suïcidi no acaben aquí. És la segona causa de mort general, de fet provoca el doble de víctimes que els accidents de trànsit, i la primera entre la població més jove. A més a més, per cada cas consumat, hi ha 20 intents.

Sentim les reflexions de la Clara Rubio, presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi, i Darío Nogués, president de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i d'Atenció al Supervivent | JUANFRA ÁLVAREZ