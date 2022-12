01:25

Un dels quarts premis, el 25.296 deixa a Esplugues de Llobregat 3 milions d'euros repartits per l'administració 'El ninot de la Sort'

A més dels 20 milions que ha deixat el primer premi a Barberà, a la demarcació de Barcelona el 5.490 ha esquitxat també amb 9 dècims repartits entre la Zona Franca, L'Hospitalet de Llobregat, Rubí i Sant Vicenç de Castellet. Un dels quarts premis, el 25.296, premiat amb 20.000 euros per dècim, ha tocat a Esplugues de Llobregat, amb 3 milions d'euros repartits per l'administració 'El ninot de la Sort', a L'Hospitalet al Centre Comercial Gran Via 2 i també a l'administració del Carrer Progrés, i al Centre Comercial de Les Arenas de Plaça Espanya, on a més han venut un cinquè, el 88.509.

Un cinquè que també s'ha repartit a Montgat. I encara més repartit un altre cinquè, el 36.142, que ha tocat a tres punts de la capital catalana: al carrer Dante, al Carmel, a Creu Coberta, Hostafrancs, i a la plaça Urquinaona | LOURDES GATA