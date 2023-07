01:02

La recomanació arriba després d'un cap de setmana en què han mort 4 persones ofegades al mar

Davant la previsió que les altes temperatures previstes per avui i demà puguin provocar un augment de l'afluència a les platges per combatre la calor, Protecció Civil ha fet una crida a la responsabilitat. Tot i que l'estat de la mar no està tan alterat com durant el cap de setmana, encara queden algunes banderes grogues.

La recomanació és que tothom sigui conscient de les seves capacitats i que s'abstinguin de posar-se a l'aigua o d'intentar sortir a nedar si no tenen clar que poden fer-ho sense risc. Amb les 4 persones que s'han ofegat aquest cap de setmana, totes en platges amb bandera groga i amb servei de salvament, ja són 10 les que han perdut la vida al litoral català des de l'inici de la temporada de bany | INFORMA: Joan Sisquella