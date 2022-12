01:18

El PSC envia al Govern les seves propostes pels pressupostos que inclouen projectes clau com el Hard Rock, Quart Cinturó i ampliar l'Aeroport del Prat.

Després de 14 reunions amb el Govern, el PSC oficialitza el seu acord. Són 26 pàgines amb propostes que defineixen com "de sentit comú". Entre elles, hi ha projectes d'infraestructures que consideren clau com el Hard Rock, el Quart Cinturó del Vallès o l'ampliació de l'Aeroport. Ara bé també reclamen 1.200 milions extra per sanitat, 2.000 places per a residències o més polítiques com el tancament d'oficines a l'exterior.

L'encarregada de donar veu a aquestes propostes, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha reivindicat els 33 diputats dels socialistes, el mateix nombre que té Esquerra. Insisteixen que Aragonès no pot pretendre que se sumin a un Pressupost sinó que l'ha de negociar i saber conjugar les seves demandes amb la dels comuns, ja signades o amb les de Junts si és el cas.

Fonts del Govern, asseguren que la setmana vinent serà clau i no entra a valorar les propostes dels socialistes. Mantenen la discreció i confirmen que les negociacions continuen obertes amb ells i amb Junts | Laura Herrero