La cavalcada de Girona arrencarà a les 18h des del Camp de Mart de la Devesa, on hi ha el campament reial des de poc abans de les 16h. El recorregut acabarà cap a les 20h a la Copa, també a la Devesa. Entre les novetats, destaca la presència de patges que dominen la llengua dels signes i a més l'ajuntament ha fet un audioconte sobre l'arribada dels Reis per als infants invidents | Joan Sisquella