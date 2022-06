Un pont de la segona Pasqua com abans de la pandèmia

El pont de la segona Pasqua presenta bones perspectives turístiques amb ocupacions que s'acosten a les que hi havia abans de la pandèmia.

El sector turístic es prepara per un cap de setmana llarg a Catalunya, comptant que dilluns és festa arreu del territori per la festivitat de la Segona Pasqua. Aquest pont, a més, servirà com a assaig del primer estiu sense restriccions.

S'assoleixen ja nivell d'ocupació prepandèmia: els hotels de Barcelona, per exemple, freguen el 90% de la seva capacitat. Els campings de la província de Girona estan plens en un 85%.

El sector turístic agafa aire després de dos anys de pandèmia i espera que res espatlli un estiu que preveuen sigui molt i molt bo. Com a mínim els hotels, càmpings i cases rurals d'arreu de Catalunya es proposen que els nivells d'ocupació siguin els mateixos que els de 2019.

Primer, però, aprofitaran aquest primer pont del mes de juny per començar a fer caixa. I és que l'ocupació per exemple a Barcelona és del 90% a la majoria d'hotels.

A la Costa Brava els càmpings marquen el ritme de la recuperació amb una ocupació superior al 85%. També a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre les sensacions són molt bones, segons destaquen Miquel Gotanegre, president de l'associó de camping gironins i Xavier Guardià, portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.

Mentrestant a Lleida les cases rurals són les protagonistes. L'ocupació és elevada a tota la província segons Núria Farrando, presidenta de la Federació Lleida Rural. Tots els sectors destaquen a més que el turista internacional comença a arribar sense problema i que això també els beneficia molt | Àlex Cabrera