00:57

El moviment alerta sobre l'impacte que el soroll dels petards pot tenir sobre infants, gent gran o persones amb espectre autista

Des de la plataforma es queixen del soroll inesperat que provoquen els petards que es llencen ja dies abans de Sant Joan. Recorden que en la majora dels casos no estan permesos i demanen als ajuntaments més contundència a l'hora de fer complir la normativa. Els dies previs, però també durant la revetlla.

La plataforma batejada com 'Soroll off' també ofereix assessorament legal als perjudicats. Especialment als col.lectius més vulnerables com infants, gent gran, o persones amb espectre autista, que en molts casos pateixen hipersensibilitat sensorial. Un petard en un moment inesperat els pot comportar altes dosis d'angoixa i estrès. La plataforma ha nascut a Figueres, però treballen per teixir la xarxa i estendre's per la resta de municipis de Catalunya | INFORMA: Gemma Esteba