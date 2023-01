01:15

La Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncia que tres anys després del temporal Glòria continua sense implementar-se un pla de protecció integral de l'entorn.

Es compleixen tres anys des que el temporal Glòria va arrasar la costa del Delta de l'Ebre. Després d'aquest embat, el govern espanyol va presentar un Pla de Protecció d'aquest territori que encara no s'ha posat en marxa, segons denuncia la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Per això, segons ha explicat a Ràdio 4, la seva portaveu, Matilde Font, han convocat una concentració aquest diumenge, 22 de gener, al Trabucador. A la protesta anunciaran més mobilitzacions junt amb altres entitats per demanar actuacions a tota la conca del riu | CLARA CEBALLOS