Es crearà una comissió de treball interdisciplinar amb institucions, experts de l'àmbit sanitari, digital i representants de la comunitat educativa

La comissió per frenar l'ús de les pantalles estarà formada per especialistes i persones de l'àmbit educatiu, psicològic o familiar. Es reuniran properament per establir un protocol d'ús entre els adolescents.

Segons l'Ajuntament de Barcelona, els adolscents passen més de 8 hores al dia davant d'una pantalla. El 77% no té cap limitació a l'hora d'utilitzar el telèfon mòbil i el 44% fa un ús compulsiu de les xarxes socials | Maite Boada