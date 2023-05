El futur passa per la setmana de 4 jornades laborals?

01:12

L'empresa d'arts gràfiques Publiservei, de Sant Boi de Llobregat, s'ha apuntat al pla pilot per implantar la setmana laboral de quatre jornades.

Onze petites pimes catalanes s'han apuntat al pla pilot per implantar la setmana laboral de quatre jornades. Catalunya és la CCAA on més empreses opten a la convocatòria, que es va tancar la setmana passada. Poden rebre fins a 200.000 euros per reduir les despeses que suposa el canvi, donat que l'hauran d'implantar almenys durant dos anys i mantenir els salaris.

A PubliServei tenen 40 treballadors, que fins ara feien 40 hores setmanals en tres torns de matí, tarda i nit. Una de les raons que ha empès aquesta empresa familiar d'arts gràfiques a apuntar-se al pla pilot és adaptar-se com més aviat millor al futur que vindrà.

Si finalment implanten les 32 hores setmanals, hauran de contractar dos o tres treballadors més per mantenir la producció, però confien que la setmana de quatre jornades laborals els ajudi a atreure talent i augmentar la motivació de la plantilla | INFORMA: Climent Sabater