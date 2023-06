01:01

Estan pensats per causar menys molèstia a aquelles persones amb sensibilitat auditiva o animals

A la Plaça Molina de Barcelona ha obert una caseta de petards de Sant Joan on només es vendran productes de mitja i baixa sonoritat. Es tracta d'un establiment que comercialitza elements pirotècnics especialment dissenyats per a col·lectius amb sensibilitat auditiva, com ara nens, persones grans o fins hi tot animals.

A més de ser de baixa sonoritat, aquests petards també tenen en compte el medi ambient, i els seus materials es poden reciclar més fàcilment | INFORMA: Ignasi Gras