01:19

La defensa de Laura Borràs demana la nul·litat del judici per "vulneració del dret de defensa". La Fiscalia manté que el pacte amb els altres acusats no s'ha formalitzat.

En marxa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el judici a Laura Borràs per un cas de presumpta corrupció. La presidenta de Junts per Catalunya està acusada de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalia li demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació.

La defensa de Borràs, ha demanat al TSJC que suspengui el judici per la "indefensió" que li ha causat que els altres dos acusats, Isaïes H. i Andreu P., hagin arribat a un acord amb la Fiscalia. Fins i tot ha demanat la nul·litat per "vulneració del dret a defensa" en considerar que ambdós actuen ara com a coacusadors. Aquest fet ha generat un tens xoc entre les defenses. La Fiscalia manté que aquest pacte no s'ha formalitzat.

Borràs també ha demanat la impugnació d'una de les proves claus contra ella, els mails que recollien les indicacions que va donar quan dirigia l'ILC als altres dos acusats per fraccionar els 18 contractes per serveis informàtics | Informa: Nuria Alcalà