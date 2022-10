01:28

Els hotels de costa que encara tenen obert i allotjaments rurals de Girona auguren un bon pont de Tots Sants, malgrat l'augment de costos i tarifes

El sector turístic de la demarcació de Girona és força optimista donada la xifra de reserves acumulada durant aquest pont de Tots Sants.

En el cas del turisme rural, la previsió d'ocupació fins dimarts se situa al voltant del 80%. És una xifra habitual en ponts o caps de setmana llargs de tres o quatre dies. Enguany, però, els hostalers han detectat que hi ha clients que no han fet reserva per estar-s'hi tots els dies i han escurçat l'estada a només tres per abaratir el cost de la factura. Tot plegat és conseqüència de l'encariment de les tarifes hoteleres.

Pel que fa als establiments de costa, la majoria ja estan tancats però els que segueixen oberts també presenten un bon nivell de reserves. A la Costa Brava Centre, la mitjana d'ocupació se situa al voltant del 90%. És una xifra molt alta per l'època però causada per les temperatures inusualment gairebé estiuenques que s'estan registrant aquests dies de finals d'octubre.

La procediència dels clients és variada però la majoria són catalans que resideixen a l'àrea metropolitana de Barcelona i també francesos. El sector destaca també que aquest mes d'octubre s'ha recuperat la presència de turistes alemanys i de grups de visitants procedents dels Estats Units, que havien deixat de venir per la pandèmia. | JOAN SISQUELLA