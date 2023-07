Primer dia de talls a la R4 per les obres del corredor mediterrani

01:17

Renfe valora la jornada positivament i els usaris accepten les interrupcions del servei amb resignació

Des d’avui i fins el 17 d’agost la línia R4 de Rodalies pateix afectacions en el servei per les obres del corredor mediterrani. Fins el 13 d’agost, no circulen trens entre Castellbisbal i Sant Sadurní d’Anoia i entre el 13 i el 17 d’agost el tall s’allargarà fins a Molins de Rei. Per cobrir aquests trajectes, Renfe ha habilitat un servei de bus alternatiu. En el primer dia, l'operativa s'està desenvolupant amb normalitat.

Els usuaris acceptaven aquest matí resignats l'augment del temps de trajecte que suposa el tall. Les mateixes obres també obligaran a tallar el servei de la línia R8, del 13 al 17 d'agost, entre Rubí - Can Vallhonrat i Martorell Central | INFORMA: Climent Sabater