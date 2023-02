Gairebé la meitat dels ginecòlegs s'acullen a l'objecció de consciència per no practicar l'avortament

01:02

Aquesta xifra obre el debat sobre si realment està garantit el dret a l'avortament al territori i en quins termes.

Segons la llei, l'objecció de consciència és un dret individual dels professionals sanitaris a no atendre aquelles demandes que resulten incompatibles amb les seves pròpies conviccions. És el cas de 4 de cada 10 professionals de la ginecologia a Catalunya amb la interrupció voluntària de l'embaràs. Una dada que sorprèn a la Societat Catalana de Ginecologia.



Des de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius asseguren que el registre d'objectors és una eina per planificar el servei però no suficient per garantir aquest dret | Maria Huguet