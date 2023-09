01:09

L'Hospital de Bellvitge i el Banc de Sang han impulsat una teràpia cel·lular avançada per lluitar contra les infeccions en pacients trasplantats de ronyó. Es tracta d'una teràpia inèdita a Catalunya, que fins ara només s'administrava en pacients tras

Entre les complicacions que poden aparèixer en una persona trasplantada de ronyó, és una infecció per megalocitovirus. Una infecció viral complicada i amb risc vital, que no sempre respon a un tractament. Per aquest motiu, coincidint amb el cas d'una pacient amb trasplantament renal a qui no podien eliminar la infecció, l'Hospital de Bellvitge va aplicar una innovadora teràpia cel·lular antiviral, el ViroT Cell, que fins ara només s'administrava en trasplantats de moll d'os. El Dr. Alexandre Favà, de la secció de Trasplantament Renal, explica en què consisteix la tècnica.

Abans d'aplicar aquesta teràpia, el Banc de Sang ha de trobar del llistat de donants altruistes qui és compatible amb el sistema immunitari del pacient trasplantat infectat, però a més que els seus limfòcits presentin plena activitat.

Dos mesos després que la pacient rebés aquesta teràpia, no només s'ha reduït la càrrega viral, sinó que a més ara el virus ja és indetectable, el que confirma que el seu cos va ser capaç de combatre la infecció. INFORMA: ANNA BAÑERES